La Mégabarre [Journées européennes du patrimoine] Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-21
Une “barre” c’est l’échauffement incontournable de tous les danseurs de ballet. La mégabarre, c’est l’opportunité de faire découvrir à tous et toutes la pratique de la danse classique. Le principe étant de découvrir et partager une discipline ouverte à tous les publics, loin des contraintes d’âges, de niveaux… Rendez-vous devant le château des Ravalet avec vos baskets et des vêtements confortables pour cette expérience réalisée dans la bonne humeur avec la Compagnie Mouvance d’Art et gratuite ! .
Tourlaville Château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 6 29 92 70 98
