La Meitat danses et musiques traditionnelles Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay

La Meitat danses et musiques traditionnelles

Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

A l’occasion de ses 20 ans, l’association la Meitat vous invite au Centre Pierre Cardinal du Puy-en-Velay le week-end du 18 et 19 avril, pour venir découvrir les musiques et danses traditionnelles en Haute-Loire à travers des stages de danse et des bals.

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Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lameitat@gmail.com

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English :

To celebrate its 20th anniversary, the association la Meitat invites you to the Centre Pierre Cardinal in Le Puy-en-Velay on the weekend of April 18 and 19, to discover traditional music and dance in the Haute-Loire region through dance workshops and balls.

L’événement La Meitat danses et musiques traditionnelles Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay