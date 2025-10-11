LA MEKANIK DU RIRE CENTRE EQUESTRE Colomiers
LA MEKANIK DU RIRE
CENTRE EQUESTRE 116 Chemin Saint-Jean Colomiers Haute-Garonne
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Pendant une journée, un formidable éclat de rire va secoué Colomiers avec le festival de spectacles de rue de l’ouest toulousain !
La Mekanik du rire organisé par l’association Act en Rue, s’inscrit durablement dans la vie locale comme un incontournable rendez-vous où le public vient, de bon cœur, éclater de rire. Venez rencontrer des compagnies et assistez à des spectacles tous hilarants les uns que les autres !
La programmation arrive bientôt ! .
CENTRE EQUESTRE 116 Chemin Saint-Jean Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07
English :
For one day, a tremendous burst of laughter will shake Colomiers with the West Toulouse street performance festival!
German :
Einen Tag lang wird Colomiers von einem gewaltigen Lachen erschüttert, wenn das Festival für Straßentheater im Westen von Toulouse stattfindet!
Italiano :
Per un giorno, i Colomiers si riempiranno di risate nell’ambito del festival degli spettacoli di strada di Tolosa Ovest!
Espanol :
Durante un día, Colomiers se llenará de risas en el marco del festival de espectáculos callejeros del Oeste de Toulouse
L’événement LA MEKANIK DU RIRE Colomiers a été mis à jour le 2025-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE