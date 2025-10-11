LA MEKANIK DU RIRE CENTRE EQUESTRE Colomiers

LA MEKANIK DU RIRE CENTRE EQUESTRE Colomiers samedi 11 octobre 2025.

LA MEKANIK DU RIRE

CENTRE EQUESTRE 116 Chemin Saint-Jean Colomiers Haute-Garonne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Pendant une journée, un formidable éclat de rire va secoué Colomiers avec le festival de spectacles de rue de l’ouest toulousain !

La Mekanik du rire organisé par l’association Act en Rue, s’inscrit durablement dans la vie locale comme un incontournable rendez-vous où le public vient, de bon cœur, éclater de rire. Venez rencontrer des compagnies et assistez à des spectacles tous hilarants les uns que les autres !

La programmation arrive bientôt ! .

CENTRE EQUESTRE 116 Chemin Saint-Jean Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07

English :

For one day, a tremendous burst of laughter will shake Colomiers with the West Toulouse street performance festival!

German :

Einen Tag lang wird Colomiers von einem gewaltigen Lachen erschüttert, wenn das Festival für Straßentheater im Westen von Toulouse stattfindet!

Italiano :

Per un giorno, i Colomiers si riempiranno di risate nell’ambito del festival degli spettacoli di strada di Tolosa Ovest!

Espanol :

Durante un día, Colomiers se llenará de risas en el marco del festival de espectáculos callejeros del Oeste de Toulouse

