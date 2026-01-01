La mélodie des gestes : Langue des signes française et comptines CPA Musidora Paris
La mélodie des gestes : Langue des signes française et comptines CPA Musidora Paris lundi 26 janvier 2026.
Ce stage invite les tout-petits à découvrir les comptines autrement, en associant chansons et gestes en langue des signes.
Une occasion de développer le langage, la motricité fine et l’attention, tout en s’amusant.
Du vendredi 23 janvier 2026 au lundi 26 janvier 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10h00 à 10h45
payant
8,10€
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-26T11:00:00+01:00
fin : 2026-01-26T11:45:00+01:00
Date(s) : 2026-01-26T10:00:00+02:00_2026-01-26T10:45:00+02:00
CPA Musidora 51 rue François Truffaut, Paris 12e. 75012 Paris
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr
