La mélodie des gestes : Langue des signes française et comptines CPA Musidora Paris

Ce stage invite les tout-petits à découvrir les comptines autrement, en associant chansons et gestes en langue des signes.

Une occasion de développer le langage, la motricité fine et l’attention, tout en s’amusant.

Du vendredi 23 janvier 2026 au lundi 26 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 10h45

payant

8,10€

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 5 ans.

CPA Musidora 51 rue François Truffaut, Paris 12e. 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



