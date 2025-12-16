La même Chanson Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 15:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Spectacle par la compagnie PaQ’la Lune Ce spectacle de théâtre pour petits et grands invite à rire, à réfléchir et même à rêver d’un monde plus juste entre les filles et les garçons. Une comédienne et un comédien raviront le public à travers une mise en scène ludique composée de dessins et de livres.

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/



