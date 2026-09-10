La mémoire animée de Peipin, Chapelle de Peipin, Peipin

Informations pratiques

La mémoire animée de Peipin Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle de Peipin Alpes-de-Haute-Provence

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La mémoire animée de Peipin

Projection des mini films de Samuel Couppey

Samuel Couppey, est un habitant de Peipin depuis toujours, et se passionne pour son village, pour lequel d’ailleurs il travaille. L’idée lui est venu d’utliser les moyens d’aujourd’hui, pour animer et coloriser des anciennes cartes-postales représentant divers quartiers du village. Ainsi, plusieurs petits films redonnent vie à des rues, des places, des bâtiments qui parfois ont beaucoup changé. Ces films seront projetés en boucle sur grand écran dans la Chapelle de Peipin, et seront sans doute l’objet d’échanges et de souvenirs, entre les habitants anciens et d’aujourd’hui. Le patrimoine en danger doit aussi savoir de servir des nouvelles technologies.

A noter que la Chapelle et son esplanade, jardin de l’ancien château, seront librement accessibles au public.

Chapelle de Peipin Rue de l’église, 04200 Peipin Peipin 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 10 28 95 52 https://lachapellepeipin.com La chapelle de Peipin se trouve dans un environnement naturel et préservé au pied de la montagne de Lure, au cœur de la vallée de la Durance, à proximité du premier Géoparc du monde classé par l’Unesco. Activités à vocations culturelles ou sociales. Présence de parkings

La mémoire animée de Peipin

© Samuel Couppey