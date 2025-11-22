La Mémoire dans ce corps Joué-lès-Tours
La Mémoire dans ce corps Joué-lès-Tours samedi 22 novembre 2025.
La Mémoire dans ce corps
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-22 16:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
Date(s) :
2025-11-22
.
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Mémoire dans ce corps Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-10-22 par ADT 37