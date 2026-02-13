La menace des livres contaminés, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

La menace des livres contaminés Jeudi 26 février, 17h30 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T17:30:00+01:00 – 2026-02-26T18:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T17:30:00+01:00 – 2026-02-26T18:30:00+01:00

Jeudi 26 février – 17h30

Vous êtes une équipe d’enquêteurs chevronnés engagée par la Bibliothèque d’étude et du patrimoine pour résoudre une étrange affaire de livres contaminés… L’urgence est de taille car l’accueil des visiteurs est compromis ! Serez-vous prêt à relever le défi ?

Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle Patrimoine

Durée 1h – Tout public à partir de 10 ans

Inscription par mail à mediation.bep@mairie-toulouse.fr

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Escape game