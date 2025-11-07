La Mensuelle de la Formation – Construire et financer son projet Angoulême – Agence ANGOULEME SAINT-MARTIAL Angoulême

La Mensuelle de la Formation – Construire et financer son projet Angoulême – Agence ANGOULEME SAINT-MARTIAL Angoulême vendredi 7 novembre 2025.

La Mensuelle de la Formation – Construire et financer son projet Vendredi 7 novembre, 10h00 Angoulême – Agence ANGOULEME SAINT-MARTIAL Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T10:00:00+01:00 – 2025-11-07T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-07T10:00:00+01:00 – 2025-11-07T11:30:00+01:00

Avec la « Mensuelle de la Formation », découvrez : – Les étapes clés pour construire un projet de formation – Les différents dispositifs de financement disponibles – L’offre de formation régionale disponible sur le bassin d’Angoulême – Les informations essentielles (outils, aides, rémunération etc…).

Inscrivez-vous et recevez le lien de connexion (Teams). Durée maximum: 1h15.

Angoulême – Agence ANGOULEME SAINT-MARTIAL 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/516738 »}]

Avec la « Mensuelle de la Formation », découvrez : – Les étapes clés pour construire un projet de formation – Les différents dispositifs de financement disponibles – L’offre de formation régionale dispo 1 jour 1 formation