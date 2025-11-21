La mentale – Biche Prod – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 19:00 – 19:45

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Théâtre émancipateur et vidéo immersive Dans les quartiers, « la mentale » c’est une force discrète mais puissante. Un état d’esprit fait de débrouille, de solidarité et de principes qui tissent des liens. « C’est cette dynamique collective que j’explore sur scène, à travers les corps, les images et les matières. Comment un territoire façonne-t-il une identité ? Comment l’appartenance dialogue-t-elle avec l’émancipation ? » Puisant dans son expérience personnelle, Soriba Dabo – issu du quartier Bellevue à Nantes – déconstruit les stéréotypes souvent attachés aux quartiers périphériques et pose un regard à la fois sensible et puissant sur ce qui fait communauté aujourd’hui.Mêlant théâtre, vidéo immersive et création sonore, « La Mentale » est un projet scénique qui donne à voir et à entendre un territoire dans toute sa complexité, avec ses liens, ses nuances et son humanité. de et avec Soriba Dabo Durée : 45 min. (Forme courte / Création forme longue automne 2026) Tout public à partir de 12 ans Représentation dans le Club Onyx

