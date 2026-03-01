LA MENUIZ’ ET JOHNNY MAKAM Couiza

LA MENUIZ’ ET JOHNNY MAKAM

173A rue du Pont Vieux Couiza Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

La Claranda vous invite à une belle soirée festive et conviviale, à la fois d’ici et d’ailleurs pour lancer sa saison 2026 ! Nous l’avons souhaitée portée par un groupe emblématique de la Haute Vallée de l’Aude La Menuiz, que l’on va découvrir dans sa nouvelle formule, et qui va nous amener sur la piste de danse avec ses grooves éclectiques.

Ils seront en première partie des très énergiques et tonitruants Johnny Makam, venus tout droit de Toulouse faire vibrer le dancefloor au tempo d’une transe fusion orientale, inspirée des traditions musicales de Bulgarie, de Macédoine et de Turquie. La recette d’une soirée musclée pour commencer l’année avec force.

Buvette et restauration sur place

Ouverture des portes 18h30

19h Pot offert et surprises

20h La Menuiz Grooves éclectiques

22h30 Johnny Makam Musique transe orientale et balkanique

.

173A rue du Pont Vieux Couiza 11190 Aude Occitanie +33 7 84 84 67 12 communication@laclaranda.eu

English :

La Claranda invites you to a festive and convivial evening, both local and international, to launch its 2026 season! The evening will be led by an emblematic group from the Haute Vallée de l’Aude: La Menuiz, who will take us to the dance floor with their eclectic grooves.

They’ll be opening for the energetic and thunderous Johnny Makam, who’ve come all the way from Toulouse to rock the dancefloor to the tempo of an oriental fusion trance, inspired by the musical traditions of Bulgaria, Macedonia and Turkey. The recipe for a muscular evening to start the year off with a bang.

Refreshments and catering on site

Doors open 6:30pm

7pm Drinks and surprises

8pm: La Menuiz Eclectic grooves

10:30pm: Johnny Makam Oriental and Balkan trance music

