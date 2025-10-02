La mer, entre beauté fragile et richesse vivante Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

La mer, entre beauté fragile et richesse vivante

Jeudi 2 octobre 2025 de 19h à 21h.
Villa Cosquer Méditerranée
Esplanade Gisèle Halimi
Marseille 2e Arrondissement
Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-02 21:00:00

L’Automne des Calanques est de retour avec une cinquantaine d’événements et une programmation qui met la Méditerranée à l’honneur.

En accueillant cette conférence dans le cadre unique de Cosquer Méditerranée, nous vous invitons à regarder la mer autrement.





A travers les yeux des scientifiques, des artistes, des plongeurs et des rêveurs, nous irons à la rencontre d’une mer vivante, d’une mer belle, d’une mer en danger aussi.





Car l’émerveillement est le premier pas vers le respect. Et que l’on protège bien ce que l’on aime profondément. .

L’Automne des Calanques is back, with some 50 events and a program that puts the Mediterranean in the spotlight.

Der Herbst der Calanques ist mit rund 50 Veranstaltungen und einem Programm, das den Mittelmeerraum in den Mittelpunkt stellt, wieder da.

Torna l’Autunno nelle Calanques, con una cinquantina di eventi e un programma che mette in primo piano il Mediterraneo.

Vuelve el otoño en las Calanques, con medio centenar de actos y un programa que pone el Mediterráneo en el punto de mira.

