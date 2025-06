LA MER, LA TERRE ET LA MUSIQUE AU COMPTOIR D’ASSAS Assas 21 juin 2025 07:00

Hérault

LA MER, LA TERRE ET LA MUSIQUE AU COMPTOIR D’ASSAS 110 Avenue de Castries Assas Hérault

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Le samedi 21 juin 2025, à partir de 11h, venez dégustez des produits entre terre et mer dans une ambiance musicale au Comptoir d’Assas.

Réservation conseillée au 06 67 15 51 37. .

110 Avenue de Castries

Assas 34820 Hérault Occitanie +33 6 67 15 51 37

English :

On Saturday June 21, 2025, from 11am onwards, come and taste products from land and sea in a musical atmosphere at the Comptoir d’Assas.

German :

Am Samstag, den 21. Juni 2025, können Sie ab 11 Uhr im Comptoir d’Assas bei musikalischer Untermalung Produkte zwischen Land und Meer probieren.

Italiano :

Sabato 21 giugno 2025, a partire dalle 11, venite a degustare prodotti di terra e di mare in un’atmosfera musicale al Comptoir d’Assas.

Espanol :

El sábado 21 de junio de 2025, a partir de las 11.00 horas, venga a degustar productos de la tierra y del mar en un ambiente musical en el Comptoir d’Assas.

