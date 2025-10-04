La Mercerie du Samedi: La culture au bout du fil

La Mercerie du Samedi: La culture au bout du fil samedi 4 octobre 2025.

Au programme: Pompons, éponges zéro déchets, tricots et bracelets brésiliens…..

Des aiguilles, des pelotes, du fil et de la bonne humeur!

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h30 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

+33142032598