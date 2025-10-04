La Mercerie du Samedi: La culture au bout du fil
La Mercerie du Samedi: La culture au bout du fil samedi 4 octobre 2025.
Au programme: Pompons, éponges zéro déchets, tricots et bracelets brésiliens…..
Des aiguilles, des pelotes, du fil et de la bonne humeur!
Le samedi 04 octobre 2025
de 15h30 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes.
début : 2025-10-04T18:30:00+02:00
fin : 2025-10-04T20:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-04T15:30:00+02:00_2025-10-04T17:30:00+02:00
+33142032598