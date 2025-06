La Merveille à vélo électrique – Magasin Bik’in Baie à Beauvoir Beauvoir 20 juin 2025 10:00

Manche

La Merveille à vélo électrique Magasin Bik’in Baie à Beauvoir 2 rue d’Asteriac Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 10:00:00

fin : 2025-06-20 14:00:00

Date(s) :

2025-06-20

Découvrez le Mont Saint-Michel à vélo ! Je vous guide tout au long du parcours ! Laissez-vous séduire par des paysages exceptionnels et vivez l’expérience unique d’approcher cette merveille du monde à votre rythme.

Matériels fournis :

-vélo électrique

– sacoche sur le vélo pour transporter vos affaires

– casque de vélo

– gilet jaune

Activité à partir de 15 ans. Apporter votre pique-nique.

Magasin Bik’in Baie à Beauvoir 2 rue d’Asteriac

Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 42 31 89 58 sportsnaturedelabaie@gmail.com

English : La Merveille à vélo électrique

Discover Mont Saint-Michel by bike! I’ll guide you every step of the way! Let yourself be seduced by exceptional landscapes and enjoy the unique experience of approaching this wonder of the world at your own pace.

Equipment provided :

-electric bike

– bike bag to carry your belongings

– helmet

– yellow vest

For ages 15 and over. Bring your own picnic.

German :

Entdecken Sie den Mont Saint-Michel mit dem Fahrrad! Ich führe Sie auf der gesamten Strecke! Lassen Sie sich von außergewöhnlichen Landschaften verzaubern und erleben Sie die einzigartige Erfahrung, sich diesem Weltwunder in Ihrem eigenen Tempo zu nähern.

Zur Verfügung gestelltes Material :

-elektrofahrrad

– tasche am Fahrrad, um Ihre Sachen zu transportieren

– fahrradhelm

– gelbe Weste

Aktivität ab 15 Jahren. Bringen Sie Ihr Picknick mit.

Italiano :

Scoprite Mont Saint-Michel in bicicletta! Vi guiderò lungo tutto il percorso! Lasciatevi sedurre da un paesaggio eccezionale e godetevi l’esperienza unica di avvicinarvi a questa meraviglia del mondo al vostro ritmo.

Attrezzatura fornita :

-bicicletta elettrica

– borsa sulla bici per trasportare i vostri effetti personali

– casco

– gilet giallo

A partire dai 15 anni. Portate il vostro picnic.

Espanol :

¡Descubra el Monte Saint-Michel en bicicleta! ¡Le guiaré durante todo el recorrido! Déjese seducir por el excepcional paisaje y disfrute de la experiencia única de acercarse a esta maravilla del mundo a su propio ritmo.

Material suministrado :

-bicicleta eléctrica

– alforja en la bicicleta para llevar sus pertenencias

– casco

– chaleco amarillo

Para mayores de 15 años. Trae tu propio picnic.

