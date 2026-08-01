LA MERVEILLEUSE EXPLOSITION AU PARC DES DOUBLORIGENES Saint-Vincent-Jalmoutiers

Informations pratiques

Saint-Vincent-Jalmoutiers

LA MERVEILLEUSE EXPLOSITION AU PARC DES DOUBLORIGENES

14 Route de la Lande Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:30:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le samedi 22 et le dimanche 23 août de 10h30 à 18h le parc des Doublorigènes invite plus d’une quinzaine d’artistes à exposer en plein air. Peinture, sculpture, gravure, céramique, osier sont au programme de cette1ère édition.

Les artistes conviés ont une production hors des sentiers battus.

Les samedi 22 et dimanche 23 août, de 10 h 30 à 18 h, le parc des Doublorigènes vous invite à la première édition de son Explosition , une exposition en plein air réunissant plus de quinze artistes.

Peinture, sculpture, gravure, céramique, vannerie en osier… Découvrez des créations originales, hors des sentiers battus, dans un cadre naturel.

Des plantes, des poules d’ornement, des artisans et des associations culturelles seront également présents. Quelques surprises viendront animer le week-end.

Entrée parc + exposition 6 € (tarif unique).

Buvette et petite restauration sur place. Pique-nique possible.

L’exposition sera suivie d’une semaine de stages de sculpture sur pierre et de vannerie.

Après le festival de cirque qui a ouvert la saison, l’Explosition en marquera la clôture avant la fermeture du parc des Doublorigènes, le dimanche 30 août. .

14 Route de la Lande Saint-Vincent-Jalmoutiers 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 81 26 15 contact@doublorigenes.com

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English : LA MERVEILLEUSE EXPLOSITION AU PARC DES DOUBLORIGENES

On Saturday, August 22, and Sunday, August 23, from 10:30 a.m. to 6:00 p.m., the Parc des Doublorigènes will host more than fifteen artists exhibiting outdoors. Painting, sculpture, printmaking, ceramics, and wickerwork are on the program for this first edition.

The invited artists create works that are off the beaten path.

L’événement LA MERVEILLEUSE EXPLOSITION AU PARC DES DOUBLORIGENES Saint-Vincent-Jalmoutiers a été mis à jour le 2026-08-05 par Val de Dronne