LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DU PÈRE NOËL – CHÂTEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine

LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DU PÈRE NOËL
Début : 2025-11-22 à 14:00.

CHÂTEAU DE GOULAINE -LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DU PÈRE NOËLBillet horodaté, du 15 novembre 2025 au 21 décembre 2025 :* Samedi & Dimanche : 14h00 & 19h00.Combien de contes, d’histoires ou de légendes ont été racontés au sujet de Noël ? Pourtant, rares sont ceux qui savent comment tout a commencé. Cette histoire-là a été oubliée dans l’ombre du mythe auquel elle a donné naissance il y a bien longtemps ! À la suite du jeune Yule, plongez dans un monde fantastique peuplé de nisses, de sorcières, d’armoires magiques, de confiseurs amoureux ! De la boutique de jouet du vieil Hazelius à la poste des confins du Pôle, remontez la trace du tout premier cadeau de Noël et assistez à la naissance d’un mythe !Découvrez enfin la véritable histoire du Père Noël. Celle que vous n’avez jamais entendue. Un spectacle familial unique en son genre, au gré d’un parcours inattendu, où se succèdent des décors époustouflants dans un tourbillon de costumes et de musiques.

CHÂTEAU DE GOULAINE ALLEE DU CHATEAU 44115 Haute-Goulaine 44