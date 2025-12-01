LA MERVEILLEUSE PETITE BOUTIQUE DE NOËL THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Cric, crac, la porte de la petite boutique de Noël vient de se fermer pour la nuit.

Lulu apparait et vient nous faire découvrir la magie de cette petite boutique de Noël une fois que tout le monde est parti.

De 9 mois à 7 ans durée 30 minutes

Les personnages de la vitrine de Noël s’animent l’ours polaire rêve de voir la neige, le soldat de plomb joue du tambourin, le lutin malicieux nous fait tester sa nouvelle invention, et la souris factrice a encore égaré une lettre pour le père Noël !

Et si nous aussi nous allions visiter cette merveilleuse petite boutique de Noël ? Quand vient la nuit, elle se retrouve bien animée ! 6 .

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 18 51 contact@theatredelaviolette.com

English :

Cric, crac, the door to the little Christmas store has just closed for the night.

Lulu appears to show us the magic of this little Christmas store once everyone has left.

From 9 months to 7 years duration: 30 minutes

German :

Schnipp, schnapp, die Tür des kleinen Weihnachtsladens hat sich gerade für die Nacht geschlossen.

Lulu erscheint und zeigt uns die Magie des kleinen Weihnachtsladens, nachdem alle gegangen sind.

Von 9 Monaten bis 7 Jahren Dauer: 30 Minuten

Italiano :

Cric, crac, la porta del piccolo negozio di Natale si è appena chiusa per la notte.

Lulù appare e ci aiuta a scoprire la magia di questo piccolo negozio di Natale quando tutti se ne sono andati.

Da 9 mesi a 7 anni durata: 30 minuti

Espanol :

Cric, crac, la puerta de la pequeña tienda de Navidad acaba de cerrarse por la noche.

Lulú aparece y nos ayuda a descubrir la magia de esta pequeña tienda de Navidad una vez que todo el mundo se ha marchado.

De 9 meses a 7 años duración: 30 minutos

