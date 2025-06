La Messe des Chorégies Rue Notre Dame Orange 6 juillet 2025 07:00

Vaucluse

La Messe des Chorégies Rue Notre Dame Cathédrale Notre Dame de Nazareth Orange Vaucluse

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Depuis des décennies, la messe des Chorégies est un moment privilégié de rencontre musicale entre la communauté chrétienne d’Orange et les artistes présents dans la ville à l’occasion des grands évènements accueillis au théâtre antique par les Chorégies.

Rue Notre Dame Cathédrale Notre Dame de Nazareth

Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 24 24

English :

For decades, the Chorégies mass has been a privileged moment of musical encounter between the Christian community of Orange and the artists present in the city on the occasion of the major events hosted by the Chorégies at the ancient theater.

German :

Seit Jahrzehnten ist die Chorégies-Messe ein besonderer Moment der musikalischen Begegnung zwischen der christlichen Gemeinde von Orange und den Künstlern, die anlässlich der großen Veranstaltungen, die von den Chorégies im antiken Theater ausgerichtet werden, in der Stadt anwesend sind.

Italiano :

Da decenni, la messa delle Chorégies è un momento speciale di incontro musicale tra la comunità cristiana di Orange e gli artisti presenti in città in occasione dei grandi eventi ospitati dalle Chorégies nel teatro antico.

Espanol :

Desde hace décadas, la misa de las Chorégies es un momento especial de encuentro musical entre la comunidad cristiana de Orange y los artistas presentes en la ciudad con motivo de los grandes acontecimientos que las Chorégies organizan en el antiguo teatro.

