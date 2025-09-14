La Messe des Fêtes de Saint Charles Biarritz
La Messe des Fêtes de Saint Charles Biarritz dimanche 14 septembre 2025.
La Messe des Fêtes de Saint Charles
Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques
11h Messe des Fêtes de l’Eglise Saint Charles avec bénédiction de vos animaux de compagnie à la sortie de l’église .
Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
