La Messe des Fêtes de Saint Charles Biarritz

La Messe des Fêtes de Saint Charles Biarritz dimanche 14 septembre 2025.

La Messe des Fêtes de Saint Charles

Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

11h Messe des Fêtes de l’Eglise Saint Charles avec bénédiction de vos animaux de compagnie à la sortie de l’église .

Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

English : La Messe des Fêtes de Saint Charles

German : La Messe des Fêtes de Saint Charles

Italiano :

Espanol : La Messe des Fêtes de Saint Charles

L’événement La Messe des Fêtes de Saint Charles Biarritz a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Biarritz