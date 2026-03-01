La métamorphose dans les contes Bibliothèque Colette Vivier Paris

La métamorphose dans les contes Bibliothèque Colette Vivier Paris

La métamorphose dans les contes Bibliothèque Colette Vivier Paris samedi 14 mars 2026.

Nous vous proposons une heure du conte à trois voix qui vous entraînera dans des récits du monde entier à la rencontre de créatures imaginaires.

Partez pour un merveilleux voyage dans l’univers des contes fantastiques
Le samedi 14 mars 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-14T17:30:00+01:00
fin : 2026-03-14T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-14T16:30:00+02:00_2026-03-14T17:30:00+02:00

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron  75017 Paris
+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Colette Vivier et trouvez le meilleur itinéraire

Prochains événements à Paris