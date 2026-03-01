La métamorphose dans les contes Bibliothèque Colette Vivier Paris

Nous vous proposons une heure du conte à trois voix qui vous entraînera dans des récits du monde entier à la rencontre de créatures imaginaires.

Partez pour un merveilleux voyage dans l’univers des contes fantastiques

Le samedi 14 mars 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T17:30:00+01:00

fin : 2026-03-14T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T16:30:00+02:00_2026-03-14T17:30:00+02:00

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



