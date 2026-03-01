La métamorphose dans les contes Bibliothèque Colette Vivier Paris
La métamorphose dans les contes Bibliothèque Colette Vivier Paris samedi 14 mars 2026.
Nous vous proposons une heure du conte à trois voix qui vous entraînera dans des récits du monde entier à la rencontre de créatures imaginaires.
Partez pour un merveilleux voyage dans l’univers des contes fantastiques
Le samedi 14 mars 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 11 ans.
Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris
+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr
