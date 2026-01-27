La métamorphose de la rue de la Chapelle rue de la Chapelle Paris
Marqué par un passé
ferroviaire important, le quartier de la Porte de la Chapelle s’est transformé au
fil des années en une zone marquée par la présence de grandes infrastructures,
une forte pression du réseau routier, apportant son lot de nuisances pour les
riverains. L’ambition de faire de Paris une ville plus résiliente, stimulée par
la candidature de la Capitale aux Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 a accéléré le processus de réaménagement de ce secteur.
Ainsi, depuis la promenade plantée créée pour agrémenter le nouveau quartier de
la Chapelle-Internationale, nous découvrons la nouvelle rue de la Chapelle et
ses larges plates-bandes végétalisées. Ces longues jardinières en connexion
avec le parc de la Chapelle-Charbon et rejoignant l’Adidas-Arena, seul bâtiment
créé pour les Jeux Olympiques et Paralympiques et conçu selon des principes
d’écoresponsabilité, forment une trame verte propice à améliorer le cadre de
vie, à mieux gérer les eaux pluviales et à favoriser la biodiversité.
Rendez-vous : au
n°72, rue de la Chapelle -Métro : Porte de la Chapelle.
Comment la ville se végétalise par-delà les espaces verts et s’adapte au changement climatique
Le mardi 24 février 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
rue de la Chapelle 72 rue de la Chapelle 75018 Paris
