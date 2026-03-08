LA MÉTHODE DU DR. SPONGIAK Béziers

LA MÉTHODE DU DR. SPONGIAK

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Loïse, enfant indomptable, est confiée au Dr. Spongiak, inventeur loufoque censé lui enseigner la raison. Une comédie tendre et drôle, suivie d’un apéro sirop festif !

Aucun doute l’espiègle Loïse a le génie de la sottise. Mais quand fera-t-elle preuve de raison ?!

Ce dimanche 18 mai 1930, l’impossible enfant doit être sage, polie et présentable, car la soirée s’annonce… royale !

On l’emmène donc chez le Dr. Spongiak. Célébré à la radio, ce génial inventeur à la pointe de la modernité aurait trouvé la solution pour faire éclore l’âge de raison.

Avec humour, La méthode du Dr. Spongiak interroge le regard que parents et enfants portent les uns sur les autres.

La représentation sera suivie d’un apéro sirop parents-enfants ! .

English :

Loïse, an indomitable child, is entrusted to the care of Dr. Spongiak, a zany inventor who is supposed to teach her reason. A tender and funny comedy, followed by a festive aperitif!

