La méthode Sherlock Art Scène Théâtre Pau jeudi 16 avril 2026.
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
2026-04-16
Comédie humoristique Durée 80 mn A partir de 12 ans
Londres, aujourd’hui.
Le génie criminel Moriarty est de retour un siècle plus tard !
Il sévit dans une série de crimes qui s’inspirent des aventures de Sherlock Holmes ; la police est perdue dans une enquête qui mêle la fiction de Conan Doyle à des dangers réels et imminents.
L’inspecteur Delrue décide de demander de l’aide au plus grand expert de l’univers de Sherlock Holmes, le mentaliste Sebastien Harris et… à VOUS public, les nouvelles recrues de Scotland Yard !
Désormais, votre mission est simple aidez Delrue et Harris à résoudre l’enquête, à déjouer le prochain crime et à démasquer Moriarty ! .
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
