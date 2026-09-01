Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Montluc

La méthode Sherlock

Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 21:40:00

Date(s) :

2026-09-25

Londres, aujourd’hui. Le génie criminel Moriarty est de retour un siècle plus tard ! Il sévit dans une série de crimes qui s’inspirent des aventures de Sherlock Holmes ; la police est perdue dans une enquête qui mêle la fiction de Conan Doyle à des dangers réels et imminents. L’inspecteur Delrue décide de demander de l’aide au plus grand expert de l’univers de Sherlock Holmes, le « mentaliste » Sebastien Harris et… à VOUS public, les nouvelles recrues de Scotland Yard ! Désormais, votre mission est simple : aidez Delrue et Harris à résoudre l’enquête, à déjouer le prochain crime et à démasquer Moriarty !

Vivez une expérience immersive et participative, plongez dans une enquête qui unit le mentalisme et l’univers de Sherlock Holmes : « La Méthode Sherlock », le spectacle dont vous êtes les héros ! Vous êtes fasciné par le mentalisme ? Vous voulez maîtriser d’extraordinaires capacités déductives ? Vous aimez les polars, les défis, les énigmes ? Vous avez envie de voir un spectacle, mais aussi de vivre une expérience interactive ?

« La Méthode Sherlock » est le spectacle pour vous, fait par vous !

Tout public. Sur réservation en ligne ou en mairie (le lundi de 10h à 12h et le mercredi de 14h à 16h, hors vacances scolaires).

Spectacle proposé par la mairie de Saint Etienne de Montluc dans le cadre de sa saison culturelle. .

Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 86 80 26 mairie@st-etienne-montluc.net

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L’événement La méthode Sherlock Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon