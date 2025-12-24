La méthode Sherlock, Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-27 19:00 – 20:30

Gratuit : non Sur réservation Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Londres 2023. Le génie criminel Moriarty est de retour un siècle plus tard ! Il sévit dans une série de crimes qui s’inspirent des aventures de Sherlock Holmes ; la police est perdue dans une enquête qui mêle la fiction de Conan Doyle à des dangers réels et imminents. L’inspecteur Delrue décide de demander de l’aide au plus grand expert de l’univers de Sherlock Holmes, le » mentaliste » Sebastien Harris et… à VOUS public, les nouvelles recrues de Scotland Yard ! Vivez une expérience immersive et participative, plongez dans une enquête qui unit le mentalisme et l’univers de Sherlock Holmes : » La Méthode Sherlock « , le spectacle dont vous êtes les héros !

Théâtre de Poche Graslin Nantes

