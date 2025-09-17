La méthode Sherlock Cinéma Le Carnot Ussel
La méthode Sherlock Cinéma Le Carnot Ussel jeudi 5 mars 2026.
La méthode Sherlock
Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Vivez une expérience immersive et participative.
Londres, aujourd’hui.
Le génie criminel Moriarty est de retour un siècle plus tard !
Il sévit dans une série de crimes qui s’inspirent des aventures de Sherlock Holmes ; la police est perdue dans une enquête qui mêle la fiction de Conan Doyle à des dangers réels et imminents.
L’inspecteur Delrue décide de demander de l’aide au plus grand expert de l’univers de Sherlock Holmes, le mentaliste Sebastien Harris et… à VOUS public, les nouvelles recrues de Scotland Yard !
Désormais, votre mission est simple aidez Delrue et Harris à résoudre l’enquête, à déjouer le prochain crime et à démasquer Moriarty !
Réservation à partir du lundi lundi 9 février 2026
Billetterie mardi 24 & jeudi 26 février 2026 .
Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 28 78 service.culture@ussel19.fr
