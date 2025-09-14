La Métropolitaine Limoges L’Aquapolis Limoges

La Métropolitaine Limoges

L’Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

8e édition.

Sur un parcours de 10,5 kms environ, situé dans Limoges, autour du parc d’ESTER et du bois de La Bastide, les

participants venus en famille, entre amis ou en solo, pourront profiter d’une promenade dominicale familiale,

populaire et festive.

Le départ de la balade sera lancé à 10 heures, au niveau du parking de L’Aquapolis, centre aquatique de Limoges

Métropole. Un village partenaires avec des animations sera proposé dès 9h où chaque participant pourra

récupérer l’indispensable cyclokit et confirmer son inscription.

Pour récompenser les participants et clôturer cette 8ème édition, une collation sera proposée à l’arrivée.

La balade passe par des chemins de nature avec des portions non revêtues, les vélos fortement recommandés

sont les VTC et VTT. Les enfants de moins de 12 ans devront porter un casque durant toute la balade.

Places limitées à réserver dès le 14 août. .

