La Meurthe-et-Moselle au Salon International de l’Agriculture 2026, Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris (75), Paris

La Meurthe-et-Moselle au Salon International de l’Agriculture 2026 Lundi 23 février, 10h00 Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris (75) Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T10:00:00+01:00 – 2026-02-23T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-23T10:00:00+01:00 – 2026-02-23T19:00:00+01:00

Pour cette 62ème édition, différents producteurs de Meurthe-et-Moselle seront présents dans le hall 7.2. Le lundi 23 février, un temps fort mettant à l’honneur notre département sera organisé, pour l’occasion, sur le stand prestige du Grand Est.

Un soutien fort pour les exposants grâce à un partenariat entre la Chambre d’agriculture et le Département de Meurthe-et-Moselle

La Chambre départementale d’agriculture de Meurthe-et-Moselle et le Département de Meurthe-et-Moselle ont collaboré pour mettre en place un dispositif de soutien et d’accompagnement destiné aux exposants. Ce partenariat vise à offrir un appui concret, tant avant que pendant le salon, afin de permettre aux acteurs locaux de représenter fièrement le territoire.

Dans ce cadre, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle a accordé une aide exceptionnelle de 45 000 €, facilitant ainsi la participation des exposants du département à cet événement majeur. Cette aide contribue à réduire le coût de la localisation d’un stand, souvent un investissement trop lourd pour de nombreuses entreprises locales.

Ce partenariat reflète la volonté commune de la Chambre d’agriculture et du Département de promouvoir les talents locaux et de renforcer leur visibilité sur la scène nationale.

Temps fort pour la Meurthe-et-Moselle le 23 février 2026

La Meurthe-et-Moselle profite de sa journée dédiée sur le stand « Prestige » du Grand Est pour mettre en lumière une filière emblématique de son terroir : l’arboriculture.

Véritable voyage en immersion, ce temps fort invite les visiteurs à découvrir le quotidien et le savoir-faire de nos producteurs à travers plusieurs animations :

Show culinaire et dégustations : pour savourer la diversité des fruits de nos vergers.

Expérience visuelle : une plongée au coeur de nos paysages grâce à des vidéos illustrant le travail de la terre au fil des saisons.

Interactivité avec le public : des jeux-concours pour remporter des produits locaux et des lots exclusifs.

La relève sera également au coeur de l’événement : les élèves des établissements agricoles du département, du lycée de Pixerécourt et de l’ALPA, se feront les ambassadeurs de notre territoire. Acteurs de l’événement, ils prendront part à l’animation des différents ateliers, témoignant ainsi du dynamisme de nos formations et de l’avenir d’une agriculture meurthe-et-mosellane innovante et passionnée. Ce dynamisme sera scellé par un moment fondateur : la naissance de la marque «Passionnément 54» et de son logo. Dévoilée lors de l’inauguration de l’Espace 54, elle invite chacun, producteurs, artisans et citoyens, à écrire ensemble une nouvelle page de l’excellence en Meurthe-et-Moselle.

Durant toute la durée du Salon…

Différents stands et producteurs à découvrir cette année dans l’espace Grand Est ! Au total, vous y retrouverez 11 stands mettant à l’honneur nos produits locaux dont un stand tournant tenu par des adhérents Bienvenue à la Ferme Meurthe-et-Moselle ! Produits secs, produits frais, boissons*, cosmétiques, … un large choix de produits à découvrir du 21 février au 1er mars 2026.

En parallèle, le Concours Général Agricole…

La liste des candidats pour la Meurthe-et-Moselle n’est pas encore connue, mais vous pouvez, comme chaque année, profiter de votre visite au Salon de l’Agriculture pour vous rendre au Concours Général Agricole dans lequel différents produits et animaux s’affronteront pour la médaille.

Tous les détails concernant le SIA et le CGA à retrouver sur le site internet : https://www.salon-agriculture.com/

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

