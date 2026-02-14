La Meuse au Salon International de l’Agriculture 2026, Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris (75), Paris

La Meuse au Salon International de l’Agriculture 2026 Jeudi 26 février, 09h00 Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris (75) Paris

Le Salon International de l’Agriculture ouvrira ses portes pour une 62ème édition du 21 février au 1er mars 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles.

Durant toute la durée du Salon, retrouvez l’espace Grand Est et ses producteurs dans le Hall 7.2 « Produits et saveurs de France »

Les produits meusiens à découvrir :

– Les infusions et liqueurs de la Ferme des P’tisanes

– Les madeleines de Commercy de La Cloche Lorraine

– Les produits de cosmétiques à base de lait d’ânesse de la Savonnière du Moulin dans le Hall 6

26 février : temps fort pour la Meuse sur le stand « Prestige » du Grand Est

Animations, jeux, dégustations autour de l’excellence meusienne sur le stand Grand Est ! (stand 51 – hall 7.2 – Allée C) :

– Mise à l’honneur de l’élevage laitier ! Jeu interactif intitulé « La Meuse c’est Sty’lait » qui invite petits et grands à découvrir la diversité des métiers qui composent la filière laitière. Autour d’un grand panneau de jeu, les visiteurs doivent associer six cartes « métiers » à six cartes « missions » illustrant leurs rôles au quotidien. L’objectif est de montrer, de manière simple et attractive, tous les métiers indispensables à la filière laitière.

– Espace culinaire : Le Lycée Professionnel Alain Fournier proposera des animations et dégustations autour des produits meusiens.

Concours général Agricole et Avicole 2026

ANIMAUX

L’édition 2026 du Salon International de l’Agriculture s’ouvre cette année dans un contexte sanitaire délicat. Face à la situation liée à la Dermatose Nodulaire Contagieuse (DNC), les associations des races bovines ont pris la décision de ne pas présenter de bovins lors de cette édition.

Cette mesure exceptionnelle, dictée par la vigilance sanitaire, n’enlève rien à la place centrale qu’occupe l’élevage au sein du Salon. Malgré l’absence de bovins sur les rings, l’élevage restera bien au coeur de l’événement. Les visiteurs pourront découvrir :

Les élevages ovins, porcins et caprins dans le Pavillon 1,

Les équins et asins dans le Pavillon 6,

Les chiens et chats dans le Pavillon 4,

Les élevages du monde dans le Pavillon 7.1.

PRODUITS ET VINS

En 2026, c’est 10 producteurs meusiens qui participent au Concours Général Agricole dans les catégories : Produits laitiers, Bières, Liqueurs et Charcuterie.

SALON AVICOLE

Le 161ème Salon d’Aviculture de Paris se déroule au sein du salon de l’agriculture, du 22 février au 2 mars 2025. Il est organisé par la Société Centrale d’Aviculture de France et se situe dans le Hall 4.

Si vous êtes de passage au Salon de l’Agriculture, n’hésitez pas à venir nous voir !

Tout savoir sur le Salon de l’Agriculture : https://www.salon-agriculture.com/

