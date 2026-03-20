La Meute en folie

Esplanade du château Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Festival canin

Programme

– Village exposant, ateliers de secourisme, conférences, démonstration et initiation à l’agility.

Ce festival a pour but de promouvoir le bien-être de nos amis à 4 pattes ainsi que de permettre aux duos maitres et chiens de passer un weekend de complicité et d’épanouissement à travers les activités proposées et les différents partenaires présents.

Des professionnels de la région Normandie.

Canitourisme Normandie et Poki Travels seront présents pour guider les visiteurs sur des destinations de vacances dans notre région.

Des animaleries comme Terranimo de Pont l’Évêque, Le site Mioof and Co de Saint Mard de Blacarville seront également présents.

Des fabricants de colliers, laisses, muselières, … .

Des associations comme la SPA de Cabourg, HELP de Cormeilles et les Ailes de PA seront présentes pour récolter des fonds. Et une partie des bénéfices seront redistribuées à ces associations. .

Esplanade du château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 7 49 64 58 50 contact@lameuteenfolie.fr

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English : La Meute en folie

Canine Festival

L’événement La Meute en folie Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Terre d’Auge Tourisme