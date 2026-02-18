La MIA raconte… les oiseaux ! Médiathèque de Morez Hauts de Bienne

La MIA raconte… les oiseaux !

Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Début : 2026-03-18 15:30:00

fin : 2026-03-18 16:30:00

2026-03-18

A la veille du printemps, la MIA raconte des histoires de petits et de drôle d’oiseaux .

A partir de 5 ans, gratuit, 1 heure, sur inscription. .

Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr

