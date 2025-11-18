La Micro-ferme des Sapins La Micro-ferme des Sapins Donnery

La Micro-ferme des Sapins Jeudi 11 décembre, 12h00 La Micro-ferme des Sapins Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Micro-ferme diversifiée :

– légumes de saison

– miel

– fumaisons artisanales

La Micro-ferme des Sapins 98 rue du Moulin d’Avaux Donnery 45450 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://Www.facebook.com/la.microferme »}]

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année