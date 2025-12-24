La Micro-Folie à Ludon-Médoc, Ludon-Médoc

La Micro-Folie à Ludon-Médoc

1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-01-14 2026-01-23 2026-02-04 2026-02-25

Soutenu par le Ministère de la Culture et imaginé par le Parc de la Villette, la CdC Médoc-Estuaire, par l’intermédiaire de Margaux Médoc Tourisme, accueille un Musée numérique itinérant appelé “Micro-Folie”.

Beaux-arts, architecture, cultures scientifiques, spectacle vivant…, cette galerie virtuelle incite à la curiosité, s’adresse à tous les publics, et se décline en un véritable outil d’éducation artistique et culturelle. Elle réunit plusieurs milliers de chefs d’oeuvre de nombreuses institutions et musées à découvrir en visite libre ou en mode conférencier.

A découvrir à à Ludon-Médoc, à la Bibliothèque Paul Duchesnel du 5 janvier au 2 mars 2026. .

1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 00 65 15 bibliotheque@ludonmedoc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

