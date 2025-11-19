La micro-folie à St Gervais-sur-Roubion place de la salle des fêtes Saint-Gervais-sur-Roubion

La micro-folie à St Gervais-sur-Roubion

place de la salle des fêtes Salle des fêtes Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-19

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-19

Véritable musée numérique itinérant, la Micro-Folie vous propose une immersion totale au cœur des plus grandes œuvres d’art issues de prestigieuses institutions culturelles françaises et internationales.

English :

A veritable traveling digital museum, Micro-Folie offers total immersion in the greatest works of art from prestigious French and international cultural institutions.

German :

Der Micro-Folie ist ein digitales Wandermuseum, in dem Sie in die größten Kunstwerke aus renommierten französischen und internationalen Kulturinstitutionen eintauchen können.

Italiano :

Vero e proprio museo digitale mobile, Micro-Folie vi porta in viaggio nel cuore delle più grandi opere d’arte di prestigiose istituzioni culturali francesi e internazionali.

Espanol :

Verdadero museo digital móvil, Micro-Folie le lleva de viaje al corazón de las más grandes obras de arte de prestigiosas instituciones culturales francesas e internacionales.

L’événement La micro-folie à St Gervais-sur-Roubion Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2025-11-14 par Montélimar Tourisme Agglomération