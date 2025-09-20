La Micro-Folie de Baugé-en-Anjou Tribunal de Baugé Baugé

La Micro-Folie de Baugé-en-Anjou 20 et 21 septembre Tribunal de Baugé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Micro-Folie de Baugé-en-Anjou est un musée numérique qui permet l’accès à de nombreuses œuvres des collections nationales, régionales et européennes. Venez découvrir les chefs d’œuvres de la peinture, de la sculpture mais également des contenus en lien avec l’art du spectacle pour une immersion éducative via un dispositif numérique

Entrée libre

Tribunal de Baugé Place de l’Europe, 49150 Baugé Baugé 49150 Baugé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 84 00 74 http://www.tourisme-bauge.com De style néoclassique, il a été édifié de 1862 à 1866 pour remplacer l’ancien Palais Royal situé place du Marché. La façade est encadrée de deux statues représentant la Justice et la Loi, œuvres d’Adolphe David, né à Baugé en 1828, également sculpteur de la fontaine du Roi René. Le fronton porte l’inscription « Tribunal d’instance » rappelant ainsi que Baugé fut chef-lieu d’arrondissement. L’intérieur a conservé ses peintures et son décor de l’époque de Napoléon III. A l’arrière du Tribunal, la prison fut mise en service en 1864 et fonctionna jusqu’en 1951. Les bâtiments intérieurs furent entièrement démolis en 1980 et remplacés par le centre culturel. Seul subsiste aujourd’hui le mur d’enceinte.

Réunissant plusieurs milliers de chefs d’oeuvre de nombreuses institutions et musées, nationaux et internationaux, le musée numérique de la Micro Folie est une offre culturelle inédite.

Musée numérique Lille © Charles Mangin