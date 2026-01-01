La Micro-Folie de Brioude retransmet en direct un concert de l’Opéra national d’Auvergne place Gregoire de Tours Brioude

La Micro-Folie de Brioude retransmet en direct un concert de l’Opéra national d’Auvergne

place Gregoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre d’un premier partenariat avec l’Opéra national d’Auvergne, la Micro-Folie de Brioude propose la retransmission en direct du concert Au septième ciel, donné à l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand.

.

place Gregoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of its first partnership with the Opéra national d?Auvergne, Micro-Folie de Brioude is offering a live broadcast of the Au septième ciel concert, performed at the Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand.

L’événement La Micro-Folie de Brioude retransmet en direct un concert de l’Opéra national d’Auvergne Brioude a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne