La Micro-Folie de Brioude retransmet en direct un concert de l’Opéra national d’Auvergne place Gregoire de Tours Brioude
place Gregoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire
Début : 2026-01-23 19:30:00
2026-01-23
Dans le cadre d’un premier partenariat avec l’Opéra national d’Auvergne, la Micro-Folie de Brioude propose la retransmission en direct du concert Au septième ciel, donné à l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand.
place Gregoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00
English :
As part of its first partnership with the Opéra national d?Auvergne, Micro-Folie de Brioude is offering a live broadcast of the Au septième ciel concert, performed at the Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand.
