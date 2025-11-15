La Micro-Folie de la CAB | Découverte du musée numérique européen La Micro-Folie de la CAB Bergerac

La Micro-Folie de la CAB | Découverte du musée numérique européen

Série documentaire Notre-Dame de Paris, le chantier du siècle.

La Micro-Folie de la CAB à Bergerac et le Mouvement Européen Dordogne, association transpartisane en faveur du projet européen, créée afin de sensibiliser les périgourdins aux enjeux de la construction européenne, sont heureux de vous proposer une balade interactive dans la culture européenne.

La Collection Européenne du Musée numérique s’attache à raconter l’histoire culturelle et artistique des 27 pays membres de l’Union Européenne à travers 200 oeuvres pluridisciplinaires provenant de prestigieuses institutions.

De l’Acropole à Versailles, de Titien à Van Gogh, de Mozart au HipHop, cette collection offre, à travers un dialogue aussi inédit que surprenant, un panorama complet des créations qui ont marqué l’Europe et de la richesse des peuples qui la composent. .

