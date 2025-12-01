La Micro-folie de l’Hôtel de Ville Place Jean Jaurès Montluçon
2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20
La réouverture de l’Hôtel de Ville, dès le 12 décembre, annonce également la création d’une nouvelle Micro-Folie.
English :
The reopening of the Hôtel de Ville on December 12 also heralds the creation of a new Micro-Folie.
