La Micro-Folie fête la science Maison du citoyen Argentan

Maison du citoyen 1 rue des Pervenches Argentan Orne

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-06 10:00:00

fin : 2025-11-26 12:30:00

2025-11-06

La Micro-Folie c’est une expérience originale pour aborder et comprendre l’art avec les nouvelles technologies.

Du 5 au 26 novembre à la Maison du Citoyen d’Argentan

Micro-conférence portraits de scientifiques 14 h 15 h 16 h

Des expériences dingues, des trouvailles géniales ! De Pasteur à Marie Curie, plongez dans les grandes découvertes qui ont bouleversé le monde. Accès libre Tout public.

Ateliers pastel et encre 10 h 30

Faites coopérer deux matières que tout oppose… Place à l’expérimentation artistique. Sur inscription Tout public.

Ateliers programmation numérique 10 h 30

Crée tes propres jeux et histoires facilement avec Scratch. Sur inscription Ado-Adulte. .

Maison du citoyen 1 rue des Pervenches Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

