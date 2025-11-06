La Micro-Folie fête la science Maison du citoyen Argentan
La Micro-Folie fête la science Maison du citoyen Argentan jeudi 6 novembre 2025.
La Micro-Folie fête la science
Maison du citoyen 1 rue des Pervenches Argentan Orne
Début : Mercredi Mercredi 2025-11-06 10:00:00
fin : 2025-11-26 12:30:00
2025-11-06
La Micro-Folie c’est une expérience originale pour aborder et comprendre l’art avec les nouvelles technologies.
Du 5 au 26 novembre à la Maison du Citoyen d’Argentan
Micro-conférence portraits de scientifiques 14 h 15 h 16 h
Des expériences dingues, des trouvailles géniales ! De Pasteur à Marie Curie, plongez dans les grandes découvertes qui ont bouleversé le monde. Accès libre Tout public.
Ateliers pastel et encre 10 h 30
Faites coopérer deux matières que tout oppose… Place à l’expérimentation artistique. Sur inscription Tout public.
Ateliers programmation numérique 10 h 30
Crée tes propres jeux et histoires facilement avec Scratch. Sur inscription Ado-Adulte. .
Maison du citoyen 1 rue des Pervenches Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr
