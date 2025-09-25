La Micro Folie fête le court métrage Mairie Trun

La Micro Folie fête le court métrage

Mairie Le Bourg Trun Orne

La Micro-Folie c’est une expérience originale pour aborder et comprendre l’art avec les nouvelles technologies.

Du 1er au 26 Mars à la Mairie de Saint-Georges-d’Annebecq

Ouverture les mercredis

Micro-conférence L’art fait son cinéma 14 h 15 h 16 h

Découvrez comment la peinture inspire le cinéma et voyez comment chaque plan de film peut trouver ses racines dans un chef d’oeuvre. Laissez-vous surprendre par ce dialogue entre art et pellicule! Accès libre Tout public.

Atelier cinéma d’animation 10 h 30

Devenez réalisateur! Découvrez les secrets du cinéma d’animation et créez votre porpore film image par image. Sur inscription Tout public.

Atelier Design ton affiche 10 h 30

Initie-toi au design avec Canva et crée une affiche percutante, digne des salles de cinéma

Sur inscription Ado-Adulte.

La journée de la Fête du Court-Métrage

Mercredi 25 mars

10h30 Ciné atelier Après une dose de courts-métrages, on se retrouve en atelier artistique pour

laisser parler notre imagination !

14h Court métrage et réalité virtuelle Des jeux, un quiz, la possibilité de voir un film en Réalité

Virtuelle, et des projection de courts-métrages.

15h30 Ciné-goûter venez partager un goûter autour d’une séance de court-métrage, suivi d’une

discussion. Goûter offert.

Accès libre Tout public .

Mairie Le Bourg Trun 61600 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

