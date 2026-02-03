La Micro Folie fête le court métrage Mairie Trun
Mairie Le Bourg Trun Orne
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
2026-03-25
La Micro-Folie c’est une expérience originale pour aborder et comprendre l’art avec les nouvelles technologies.
Mercredi 25 mars
10h30 Ciné atelier Après une dose de courts-métrages, on se retrouve en atelier artistique pour
laisser parler notre imagination !
14h Court métrage et réalité virtuelle Des jeux, un quiz, la possibilité de voir un film en Réalité
Virtuelle, et des projection de courts-métrages.
15h30 Ciné-goûter venez partager un goûter autour d’une séance de court-métrage, suivi d’une
discussion. Goûter offert.
Accès libre Tout public .
Mairie Le Bourg Trun 61600 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr
