La Micro Folie fête le court métrage Mairie Trun

La Micro Folie fête le court métrage

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

2026-03-25

La Micro-Folie c’est une expérience originale pour aborder et comprendre l’art avec les nouvelles technologies.

Mercredi 25 mars

10h30 Ciné atelier Après une dose de courts-métrages, on se retrouve en atelier artistique pour

laisser parler notre imagination !

14h Court métrage et réalité virtuelle Des jeux, un quiz, la possibilité de voir un film en Réalité

Virtuelle, et des projection de courts-métrages.

15h30 Ciné-goûter venez partager un goûter autour d’une séance de court-métrage, suivi d’une

discussion. Goûter offert.

Accès libre Tout public .

Mairie Le Bourg Trun 61600 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

