La Micro-Folie Hors les murs au salon du Livre de la Jeunesse Troyes
Salon du Livre pour la Jeunesse Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-10-10 10:30:00
fin : 2025-10-11
Au programme
>> vendredi 10 à 17h30, projection de la collection Grand Est suivie d’une conférence sur les femmes artistes, à 18h.
Gratuit, sur réservation.
>> samedi 11 à 10h30 et 15h (tout public)
Quiz en Folie: connaissez-vous bien les femmes artistes ? Testez votre culture lors d’un moment de compétition conviviale ! .
Salon du Livre pour la Jeunesse Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 71 63 43 micro-folie@la-chapelle-st-luc.eu
