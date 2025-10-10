La Micro-Folie Hors les murs au salon du Livre de la Jeunesse Troyes

La Micro-Folie Hors les murs au salon du Livre de la Jeunesse Troyes vendredi 10 octobre 2025.

La Micro-Folie Hors les murs au salon du Livre de la Jeunesse

Salon du Livre pour la Jeunesse Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 10:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-11

Au programme



>> vendredi 10 à 17h30, projection de la collection Grand Est suivie d’une conférence sur les femmes artistes, à 18h.

Gratuit, sur réservation.



>> samedi 11 à 10h30 et 15h (tout public)

Quiz en Folie: connaissez-vous bien les femmes artistes ? Testez votre culture lors d’un moment de compétition conviviale ! .

Salon du Livre pour la Jeunesse Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 71 63 43 micro-folie@la-chapelle-st-luc.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Micro-Folie Hors les murs au salon du Livre de la Jeunesse Troyes a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne