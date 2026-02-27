La Micro Folie le mois de l’imaginaire Dun-le-Palestel

La Micro Folie le mois de l’imaginaire

6 Rue des quatre chemins Dun-le-Palestel Creuse

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-11

2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18

La Micro-Folie du Pays Dunois s’installe à la salle de La Palestel.

Retrouvez-y son musée numérique, la découverte de la réalité virtuelle et des ateliers d’initiation au jeu de rôle et à la création de monde imaginaire, dans le cadre des Mois de l’Imaginaire, à savoir des rendez-vous consacrés à la création, tous les mois impairs de l’année, sur les mercredi Micro-Folie à la Palestel .

Les ateliers s’adressent à tous les curieux, de tout âge, désireux de découvrir le jeu de rôle en tant que joueur, et d’apprendre l’art du conteur.

Il vous sera aussi possible de participer à des ateliers d’écriture libre, afin de savoir par où débuter la création d’un univers personnel. Ces ateliers apporteront aussi des pistes pour l’écriture de scénario, dans le but d’amorcer sereinement un projet littéraire ou ludique.

Gratuit .

