La Micro-Folie mobile Salle du conseil municipal Cussac-Fort-Médoc

Cussac-Fort-Médoc

La Micro-Folie mobile

Salle du conseil municipal 11 Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:00:00

fin : 2026-05-06 11:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-20 2026-05-22 2026-05-29 2026-05-30

Porté par le Ministère de la Culture et développé par La Villette, le dispositif Micro-Folie fait escale à la la Mairie de Cussac-Fort-M2doc du 6 au 30 mai 2026, à l’initiative de la Communauté de Communes Médoc-Estuaire et de Margaux-Médoc Tourisme.

Voyagez au cœur de l’art et du patrimoine

La Micro-Folie ouvre les portes d’un musée numérique d’exception réunissant les trésors du Louvre, du Musée d’Orsay, du Centre Pompidou, du Château de Versailles, de la RMN Grand Palais et de nombreuses autres institutions prestigieuses. Une expérience culturelle gratuite et accessible à tous, sans quitter le Médoc. .

Salle du conseil municipal 11 Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 05 74 58 conseil.numerique@cussacfortmedoc.fr

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English : La Micro-Folie mobile

L’événement La Micro-Folie mobile Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-04-29 par Margaux Médoc Tourisme