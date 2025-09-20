La Micro-Folie « Naucelles et Authre » présente Notre-Dame de Paris Médiathèque municipale Naucelles
La Micro-Folie « Naucelles et Authre » présente Notre-Dame de Paris Samedi 20 septembre, 09h00 Médiathèque municipale Cantal
Réservez votre créneau pour tester les casques de réalité virtuelle.
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Venez découvrir la Micro-Folie Naucelles & Authre avec sa collection numérique « Notre-Dame de Paris ».
Profitez d’une visite du monument avec des casques de réalité virtuelle (réservez votre créneau).
Médiathèque municipale Place des anciens combattants 15250 Naucelles Naucelles 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 63 00 28 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.naucelles@wanadoo.fr »}]
© Médiathèque de Naucelles