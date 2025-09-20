La Micro-Folie « Naucelles et Authre » présente Notre-Dame de Paris Médiathèque municipale Naucelles

Réservez votre créneau pour tester les casques de réalité virtuelle.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Venez découvrir la Micro-Folie Naucelles & Authre avec sa collection numérique « Notre-Dame de Paris ».

Profitez d’une visite du monument avec des casques de réalité virtuelle (réservez votre créneau).

Médiathèque municipale Place des anciens combattants 15250 Naucelles Naucelles 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 63 00 28 bibliotheque.naucelles@wanadoo.fr

© Médiathèque de Naucelles