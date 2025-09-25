La Micro Folie raconte la tapisserie Mairie Trun

La Micro Folie raconte la tapisserie

Mairie 1 le Bourg Trun Orne

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-27 12:30:00

2026-02-07

La Micro-Folie c’est une expérience originale pour aborder et comprendre l’art avec les nouvelles technologies.

Du 7 au 27 février à la marie de Goulet

Ouverture les mercredis

Mercredis jeudis et vendredis durant les vacances scolaires

Micro-conférence La Tapisserie *Raconte 14 h 15 h 16 h

Imaginez une bande dessinée réalisée il y a près de mille ans et laissez-vous entraîner par le récite palpitant de la tapisserie de Bayeux entre complots, voyages en mer, affrontement et victoires. Accès libre Tout public.

Atelier Bande dessinée 10 h 30

Dessinez une histoire en adoptant le style graphique médiéval. Sur inscription Tout public.

Atelier bestiaire médiéval 10 h 30

La tapisserie regorge d’animaux réels et fantastiques, imaginez le vôtre à l’encre et l’aquarelle Sur inscription Ado-Adulte. .

Mairie 1 le Bourg Trun 61150 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

