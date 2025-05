La Micro-folie s’installe à la fête de la Bretagne! – Manoir de Kerlaouen Lesneven, 17 mai 2025 14:30, Lesneven.

Finistère

La Micro-folie s’installe à la fête de la Bretagne! Manoir de Kerlaouen 48, rue Général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:30:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

Date(s) :

2025-05-17

A l’occasion de la fête de la Bretagne, la Micro-folie sera au manoir de Kerlaouen! Venez découvrir le musée numérique et son exposition sur l’art en Bretagne. Venez vous approcher et toucher les oeuvres du musée numérique pour être au plus près des peintures et des détails de chaque toile et vivre l’expérience d’un musée unique, qui vous fera plonger autrement dans des collections. .

Manoir de Kerlaouen 48, rue Général de Gaulle

Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 72 90 19 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Micro-folie s’installe à la fête de la Bretagne! Lesneven a été mis à jour le 2025-05-07 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne