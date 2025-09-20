La Micro-Folie Vallée du Thouet s’invite aux Jardins du Gué Lieu-dit Gué de Flais Lhoumois
Lieu-dit Gué de Flais Les Jardins du Gué Lhoumois Deux-Sèvres
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Admirez des œuvres autour de la nature au musée numérique, et créez une façade en carte à gratter ou une petite architecture en fil de fer dans les Jardins du Gué, labellisés Jardin remarquable ! .
Lieu-dit Gué de Flais Les Jardins du Gué Lhoumois 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 88 52
