La Micro-Folie Vallée du Thouet s’invite aux Jardins du Gué Lieu-dit Gué de Flais Lhoumois

La Micro-Folie Vallée du Thouet s’invite aux Jardins du Gué Lieu-dit Gué de Flais Lhoumois samedi 20 septembre 2025.

La Micro-Folie Vallée du Thouet s’invite aux Jardins du Gué

Lieu-dit Gué de Flais Les Jardins du Gué Lhoumois Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Admirez des œuvres autour de la nature au musée numérique, et créez une façade en carte à gratter ou une petite architecture en fil de fer dans les Jardins du Gué, labellisés Jardin remarquable ! .

Lieu-dit Gué de Flais Les Jardins du Gué Lhoumois 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 88 52

English : La Micro-Folie Vallée du Thouet s’invite aux Jardins du Gué

German : La Micro-Folie Vallée du Thouet s’invite aux Jardins du Gué

Italiano :

Espanol : La Micro-Folie Vallée du Thouet s’invite aux Jardins du Gué

L’événement La Micro-Folie Vallée du Thouet s’invite aux Jardins du Gué Lhoumois a été mis à jour le 2025-09-13 par CC Parthenay Gâtine