LA MIELLERIE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE – Caunettes-en-Val 22 juin 2025 10:00

Aude

LA MIELLERIE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE Caunettes-en-Val Aude

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

2025-06-22

Apiculteur dans les Corbières depuis 24 ans. Ensemble, découvrons les secrets des abeilles avec la ruche vivante et les étapes de production des miels avec le travail au rucher et à la miellerie.

REPAS À CAUNETTES :

Repas à composer sur place avec :

– Les Burgers paysans de la ferme Puech (viande de cochon de la ferme et fromage de la montagne noire) avec frites. (Réservation pour les burgers Tél. 06 08 82 31 01)

– Fromage de chèvre de la ferme de Carrus

– Miel de Caunettes

– Glace paysanne de Reiner

– Vin du Clos Madourneille..

Fermes amies du Val de Dagne

FERME DE CARRUS, vente de fromages de chèvres.

CLOS MADOURNEILLE, Mayronnes, Vins blanc, rosé et rouges élaborés en Agriculture Biologique, par un vigneron artisan (respect de l’environnement et éthique sociale).

ATELIER LAINE, Charlotte, gardienne d’un petit troupeau de brebis dans le Val de Dagne, propose démonstrations libres des étapes de transformation de la laine à partir de la toison brut jusqu’aux pelotes de laine. Accès libre tout au long de la journée.

L’OLIVERAIE DE LAS COUILLADOS, Caunettes en val, dégustation et vente d’huile d’olive mono-variétales et assemblages, Olivière, Picholine, Bouteillan… Olives Lucques et pâtes d’olives noires.

Invités d’autres terroirs audois

Weiser REYNER Producteur de fruits glaces artisanales , Soulatge, dégustation et vente de glaces artisanales chez Micias et Alban.

FERME PUECH, Lacombe, vente directe de viande de veau et de bœuf, porc plein air, vente de reproducteurs Gasconne des Pyrénées.

Caunettes-en-Val 11220 Aude Occitanie +33 6 42 32 90 18 lamielleriedalban@gmail.com

English :

Beekeeper in the Corbières for 24 years. Together, let’s discover the secrets of bees with the living hive and the stages of honey production with work in the apiary and honey house.

MEAL AT CAUNETTES :

Meal to be composed on site with :

– Les Burgers paysans de la ferme Puech (farmhouse pigmeat and Montagne Noire cheese) with French fries. (Reservations for burgers Tel: 06 08 82 31 01)

– Goat’s cheese from Carrus farm

– Honey from Caunettes

– Country ice cream from Reiner

– Wine from Clos Madourneille.

Val de Dagne friendly farms

FERME DE CARRUS, goat cheese sales.

CLOS MADOURNEILLE, Mayronnes, white, rosé and red wines produced organically by an artisan winemaker (respect for the environment and social ethics).

ATELIER LAINE, Charlotte, shepherd of a small flock of ewes in the Val de Dagne, offers free demonstrations of the stages in the transformation of wool from raw fleece to balls of wool. Free access throughout the day.

L?OLIVERAIE DE LAS COUILLADOS, Caunettes en val, tasting and sale of single-varietal and blended olive oils, Olivière, Picholine, Bouteillan… Lucques olives and black olive pastes.

Guests from other Audois terroirs

Weiser REYNER » Producteur de fruits glaces artisanales « , Soulatge, tasting and sale of artisanal ice creams at Micias and Alban.

FERME PUECH, Lacombe, direct sale of veal and beef, free-range pork, sale of Gasconne des Pyrénées breeding stock.

German :

Imker in den Corbières seit 24 Jahren. Gemeinsam entdecken wir die Geheimnisse der Bienen mit dem lebenden Bienenstock und die Etappen der Honigproduktion mit der Arbeit am Bienenstand und in der Honigfabrik.

MAHLZEIT IN CAUNETTES :

Mahlzeit, die Sie sich vor Ort zusammenstellen können mit :

– Les Burgers paysans de la ferme Puech (Schweinefleisch vom Bauernhof und Käse aus den schwarzen Bergen) mit Pommes frites. (Reservierung für die Burger Tel.: 06 08 82 31 01)

– Ziegenkäse von der Farm Carrus

– Honig aus Caunettes

– Bauern-Eis von Reiner

– Wein von Clos Madourneille.

Befreundete Bauernhöfe im Val de Dagne

FERME DE CARRUS, Verkauf von Ziegenkäse.

CLOS MADOURNEILLE, Mayronnes, Weiß-, Rosé- und Rotweine, die in biologischer Landwirtschaft von einem handwerklich arbeitenden Winzer hergestellt werden (Respekt für die Umwelt und soziale Ethik).

ATELIER LAINE, Charlotte, Hüterin einer kleinen Schafherde im Val de Dagne, bietet freie Demonstrationen der Verarbeitungsschritte der Wolle vom rohen Vlies bis zu den Wollknäueln. Freier Zugang den ganzen Tag über.

L’OLIVERAIE DE LAS COUILLADOS, Caunettes en Val, Verkostung und Verkauf von sortenreinem und zusammengesetztem Olivenöl, Olivière, Picholine, Bouteillan… Lucques-Oliven und Pasten aus schwarzen Oliven.

Gäste aus anderen Regionen des Audois

Weiser REYNER « Producteur de fruits glaces artisanales », Soulatge, Verkostung und Verkauf von handwerklich hergestelltem Eis bei Micias und Alban.

FERME PUECH, Lacombe, Direktverkauf von Kalb- und Ochsenfleisch, Freilandschweine, Verkauf von Zuchttieren der Gasconne des Pyrénées.

Italiano :

Apicoltore nelle Corbières da 24 anni. Scopriamo insieme i segreti delle api con l’arnia vivente e le fasi della produzione del miele con il lavoro nell’apiario e nella casa del miele.

PASTO ALLE CAUNETTES :

Pasto da preparare in loco con :

– Les Burgers paysans de la ferme Puech (carne di maiale della fattoria e formaggio della Montagne Noire) con patatine fritte. (Prenotazioni per gli hamburger Tel: 06 08 82 31 01)

– Formaggio di capra della fattoria Carrus

– Miele di Caunettes

– Gelato di campagna di Reiner

– Vino di Clos Madourneille.

Fattorie amiche della Val de Dagne

FERME DE CARRUS, vendita di formaggi di capra.

CLOS MADOURNEILLE, Mayronnes, vini bianchi, rosati e rossi prodotti con metodo biologico da un viticoltore artigiano (rispetto dell’ambiente ed etica sociale).

LABORATORIO DI LANA, Charlotte, pastore di un piccolo gregge di pecore nella Val de Dagne, offre dimostrazioni gratuite delle fasi di trasformazione della lana da vello grezzo a gomitoli. Accesso libero per tutta la giornata.

L’OLIVERAIE DE LAS COUILLADOS, Caunettes en val, degustazione e vendita di oli di oliva monovarietali e blend, Olivière, Picholine, Bouteillan… Olive Lucques e pasta di olive nere.

Ospiti da altre regioni dell’Aude

Weiser REYNER « Produttore di frutta: gelati artigianali », Soulatge, degustazione e vendita di gelati artigianali a Micias e Alban.

FERME PUECH, Lacombe, vendita diretta di carne di vitello e di manzo, carne di maiale allevata all’aperto, vendita di riproduttori di Gasconne des Pyrénées.

Espanol :

Apicultor en las Corbières desde hace 24 años. Juntos, vamos a descubrir los secretos de las abejas con la colmena viva y las etapas de la producción de miel con el trabajo en el apiario y la casa de miel.

COMIDA EN CAUNETTES :

Comida que se preparará in situ con :

– Les Burgers paysans de la ferme Puech (carne de cerdo de la granja y queso de la Montagne Noire) con patatas fritas. (Reservas para las hamburguesas Tel: 06 08 82 31 01)

– Queso de cabra de la granja de Carrus

– Miel de Caunettes

– Helado campestre de Reiner

– Vino de Clos Madourneille.

Granjas amigas del Val de Dagne

FERME DE CARRUS, venta de queso de cabra.

CLOS MADOURNEILLE, Mayronnes, vinos blancos, rosados y tintos producidos ecológicamente por un viticultor artesano (respeto del medio ambiente y ética social).

TALLER DE LANA, Charlotte, pastora de un pequeño rebaño de ovejas en el Val de Dagne, ofrece demostraciones gratuitas de las etapas de la transformación de la lana, del vellón crudo a los ovillos de lana. Acceso libre durante todo el día.

L’OLIVERAIE DE LAS COUILLADOS, Caunettes en val, degustación y venta de aceite de oliva monovarietal y mezclas, Olivière, Picholine, Bouteillan… Aceitunas de Lucques y pasta de aceitunas negras.

Invitados de otras regiones del Aude

Weiser REYNER « Frutero: helados artesanales », Soulatge, degustación y venta de helados artesanales en Micias y Alban.

FERME PUECH, Lacombe, venta directa de carne de ternera y buey, cerdo de granja, venta de reproductores Gasconne des Pyrénées.

